تحريات لكشف ملابسات مقتل شاب في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث إجراء التحريات، لكشف ملابسات مقتل شاب نتيجة إصابته بطلق ناري، وجاري الاستماع لأقوال شهود عيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص، نتيجة إصابته بطلق ناري، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن شابا فقد حياته، نتيجة إصابته بطلق ناري.

لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية الجاني، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

