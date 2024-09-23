اليوم السابع
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الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:59 ص
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بحوث الصحة الحيوانية يعلن تجديد منح الاعتماد الدولي لمعمل مطار القاهرة التابع للمعهد

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:49 ص
بحوث الصحة الحيوانية يعلن تجديد منح الاعتماد الدولي لمعمل مطار القاهرة التابع للمعهد وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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أعلنت الدكتورة سماح عيد مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية تجديد منح الاعتماد الدولى لمعمل مطار القاهرة التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالحصول على شهادة الأيزو 17025 للعام الخامس على التوالى .

أوضحت عيد أن معمل مطار القاهرة الكائن داخل الحجر البيطري بالمطار دور مهم فى تسهيل الإجراءات لاصحاب الحيوانات الأليفة وذلك بعمل التحاليل المعملية اللازمة والشهادة الصحية واستكمال باقى الإجراءات المحجرية من خلال الحجر البيطرى.

وتقدمت مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالتهنئة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والى الباحثين والعلماء بمعهد بحوث الصحة الحيوانية .

 







الصحة الحيوانيه

وزارة الزراعة

الحجر البيطرى

مطار القاهرة



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