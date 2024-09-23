انقطاع المياه عن قرية الشنطور في بنى سويف اليوم.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرية الشنطور في سمسطا وذلك من الساعة 8 مساءا اليوم الاثنين الموافق 2024/9/23 وحتى الساعة 4 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2024/9/24 وذلك لمدة 8 ساعات وذلك نظراً لأعمال صيانة طارئة بمحابس بشبكة الشنطور (فرع سمسطا).

وتهيب الشركة المواطن تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827 .



