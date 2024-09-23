اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة جديدة من الغارات فى مناطق متفرقة بجنوب لبنان

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:10 ص
الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة جديدة من الغارات فى مناطق متفرقة بجنوب لبنان جنوب لبنان
كتب ـ محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يبدأ موجة جديدة من الغارات في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

وشهد لبنان عشرات الانفجارات المتزامنة في بيروت وضواحيها وأماكن أخرى وحتى في سوريا، تسببت في إصابة أكثر من 4 آلاف عرفت بتفجيرات البيجر، بجانب استهداف اجتماع سري لفرقة الرضوان أسفر عن أكثر من 50 ضحية.







لبنان

جنوب لبنان

القاهرة الاخبارية

اسرائيل

اسرائيل وجنوب لبنان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة