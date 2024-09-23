اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تحذر من تجاوز الفيضانات مستويات الإنذار فى بعض المناطق الجنوبية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:19 ص
الصين تحذر من تجاوز الفيضانات مستويات الإنذار فى بعض المناطق الجنوبية فيضانات ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت وزارة الموارد المائية الصينية، من إمكانية أن تشهد بعض الأنهار الصغيرة ومتوسطة الحجم فى بعض المناطق الجنوبية فيضانات تتجاوز مستويات الإنذار، نظرا لما متوقع من هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الوزارة- وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن بعض الأنهار فى مقاطعات تشج يانج وفوجيان وقوانج دونج وهاينان وجيانجشى وغيرها قد تشهد هطول أمطار غزيرة حتى بعد غد الأربعاء.

كما قامت الوزارة بترتيبات للوقاية من العواصف المطيرة والفيضانات، داعية سلطات الموارد المائية المحلية لتعزيز أعمال الرقابة والتنبؤ وإصدار الإنذار المبكر.







الصين

اخبار الصين

فيضانات الصين

فيضانات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة