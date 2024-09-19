الصين تفعل الاستجابة الطارئة للفيضانات

بكين (أ ش أ)

أصدرت وزارة الموارد المائية الصينية الماضى استجابة طارئة من المستوى الرابع لمكافحة الفيضانات، وهو الأدنى فى نظامها المكون من أربعة مستويات، وذلك فى خمس مناطق على مستوى المقاطعات وهى: شنغهاى وجيانغسو وتشجيانغ وخنان وهاينان.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس إنه بتأثير من إعصار بيبينكا وإعصار بولاسان ومنخفض استوائي في بحر الصين الجنوبي، من المتوقع أن تشهد بعض الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الخمس مستويات مياه تتجاوز عتبات التحذير بين يوم الأربعاء ويوم الجمعة من هذا الأسبوع.

وشددت الوزارة على ضرورة تعزيز رصد الأعاصير والتنبؤ بها والإنذار المبكر بشأنها، ومنع الكوارث الناجمة عن الفيضانات في الأنهار الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك عن السيول الجبلية في المناطق المتضررة كما أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين تحذيرا باللون الأصفر من إعصار بولاسان مساء الأربعاء الماضي، محذرا من أن الرياح القوية والأمطار الغزيرة ستضرب الأجزاء الشرقية من البلاد بدءا من مساء يوم الأربعاء الماضي وحتى مساء اليوم الخميس.

وقال المركز إنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة على ساحل تشجيانغ خلال اليوم.

وفى سياق متصل،علّقت المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال أمس الأربعاء الصفوف الدراسية في مدينتي كايفنغ وشينشيانغ بمقاطعة خنان في وسط الصين لضمان سلامة الطلاب، مع اقتراب الإعصار "بيبينكا" من المقاطعة وانتقل مركز الإعصار إلى مدينة تشوكو بمقاطعة خنان حيث من المتوقع أن يتحرك "بيبينكا" ببطء غربا بسرعة تتراوح بين 5 و10 كيلومترات في الساعة مع تراجع قوته باستمرار، ما دفع مديرية الأرصاد الجوية بالمقاطعة لرفع مستوى الاستجابة الطارئة لمواجهة العواصف المطيرة إلى المستوى الثالث، وهو ثالث أعلى مستوى.

وهبط الإعصار "بيبينكا"، وهو الإعصار الـ13 خلال العام الجاري على اليابسة في شنغهاي في حوالي الساعة 7:30 صباح يوم الاثنين. وضرب الإعصار الذي بلغت قوة الرياح القصوى بالقرب من مركزه 42 مترا في الثانية، الشاطئ في منطقة لينقانغ في حي بودونغ. ويُعتقد أنه أقوى إعصار يضرب شانغهاي منذ 75 عاما.