السجن 3 سنوات للمتهم بالتعدى على سيدة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فران، بالسجن لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه بالتعدي على ربة منزل بمركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 11787 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 3067 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 25 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ال م ف" 23 عاما، فران، مقيم بمركز الحسينية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على المجني عليها "إ ال ع م" 24 عاما، ربة منزل، بمركز الحسينية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تعدى على المجني عليها حال إحرازه سلاح أبيض، وذلك داخل منزلها على النحو المبين بالتحقيقات.