السجن المشدد 6 و10 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة لترويجها فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، سيدة و4 أشقاء، وذلك بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز الحسينية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 1874 لسنة 2024 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 545 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، ليوم 5 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "سميرة ع إ أ" 48 عاما، و"رضا م إ ر م" 26 عاما، و"سيد س م ع س" 36 عاما، وأشقائه "محمد" 36 عاما، و"نبيل" 32 عاما، و"أدهم" 25 عاما، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز الحسينية.

وجاء في امر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهم نفاذا لإذن النيابة العامة بحوزتهم 435 جراما لجوهر الهيروين المخدر و2214 جرام لمخدر الآيس، وذلك بقصد الاتجار فيها وترويجها على النحو المبين بالتحقيقات.