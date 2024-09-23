اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:44 م
الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة الجيش الأردنى ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبط الجيش الأردنى، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة درون.

وأعلن مصدر مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون).

وقال المصدر إن قوات حرس الحدود فى المنطقة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة التهريب.. كما تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى البلاد.







الجيش الأردنى

الاردن

اخبار الاردن

محاولة تهريب مواد مخدرة

مكافحة المخدرات




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة