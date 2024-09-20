الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة مسيرة

عمان (أ ش أ)

أعلن الجيش الأردنى أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت اليوم الجمعة، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة درون.

وأفاد بيان لمصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم بأن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة للحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المواد داخل الأراضي الأردنية، مبيناً أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد البيان أن "القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى ابناء الوطن والتأثير على مواطنيه".