البترول: إمداد السوق المحلى بـ3.6 مليون طن بوتاجاز وتعبئة 310 ملايين أسطوانة

كتبت-مروة الغول

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية استدامة الاستقرار الذى تحقق فى توفير إمدادات البوتاجاز للسوق المحلى ، مشدداً على أهمية الالتزام التام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وكافة ما من شأنه استدامة التشغيل الآمن خاصة وأن البوتاجاز منتج حيوى يحتاج إلى أن تكون السلامة أولوية أولى.

وخلال رئاسة جمعية شركة الغازات البترولية بتروجاس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2023/2024 ، أجرى الوزير اتصالاً لقياس مدى استعداد منظومة الطوارئ على الرقم 19095 المخصص لتلقى الشكاوى ، وأثنى على سرعة الاستجابة والتواصل الجيد ووجه سؤالاً حول ما تم تلقيه من شكاوى اليوم وأوضح متلقى الاتصال أنه تم تلقى بلاغين من مدينتى بدر والعبور وتم التوجه من قبل فرق العمل للتعامل معها.

وخلال الجمعية أوضح المحاسب محمد فرحات رئيس الشركة أنه تم إمداد السوق المحلى بحوالى 6 .3 مليون طن بوتاجاز وأن بتروجاس قامت بتعبئة 310 ملايين أسطوانة من خلال 49 محطة تعبئة ، لافتاً إلى أن لديها 3067 مركز توزيع، وأوضح جهود دعم منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحديث منظومات الإنذار والإطفاء الآلى بمناطق مسطرد والقطامية وكرويات سوهاج والأسكندرية وطنطا وقويسنا ، لافتاً إلى نجاحها فى تحقيق أكثر من 15 مليون ساعة عمل آمنة ، وإصلاح وصيانة حوالى 3 مليون أسطوانة، وأهمية برنامج الاسكادا كنظام مراقبة وتجميع المعلومات مما يعزز القدرات المتاحة للتعرف اللحظى لأرصدة واستلامات البوتاجاز والاستهلاك وحصر الكميات الواردة والمنصرفة وإحكام الرقابة على هذه السلعة الاستراتيجية ، وتركيب أجهزة تتبع G.P.S على جميع السيارات العاملة بالشركة.



كما أوضح جهود التنسيق مع الجهات المسئولة عن تيسير تداول الأسطوانات بالسوق المحلى وعلى رأسها وزارة التموين ، وجهود التفتيش الفنى على كافة مناحى تعبئة ونقل أسطوانات البوتاجاز ومشروعات الموازنة الاستثمارية ، وما يتم من تقديمه من تدريبات وتطوير للكوادر البشرية على مهارات العمل وبرامج وإجراءات السلامة وتطبيق نموذج التوعية بالبصمة الكربونية وطرق ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والوقود كخطوة هامة فى تأصيل ذلك فى سلوكياتهم ونقلها بالتبعية إلى أسرهم ومن ثم نشرها فى المجتمع.