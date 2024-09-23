اليوم السابع
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الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مدينة الإنتاج الاعلامى

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 07:51 م
الاستماع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مدينة الإنتاج الاعلامى حريق مدينة الإنتاج الإعلامى
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق مخزن ديكوارات وأخشاب لوكيشن تصوير بمبنى خشبى مكون من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى والمسئولين عن الموقع المشتعل بالنيران لكشف بيانات وتفاصيل الحريق بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.

 







حريق مبنى

اخبار الحوادث

امن الجيزة

سيارات الإطفاء



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