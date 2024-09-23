إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسماعيلية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 11 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسماعيلية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابن سيناء لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ابن سيناء بمدينة العاشر من رمضان الجامعي بوصول 11 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسماعيلية بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.