اليوم السابع
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إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العاشر - بلبيس.. صور

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 12:19 م
إصابة 14 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العاشر - بلبيس.. صور جانب من الحادث
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 14 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العاشر من رمضان - بلبيس بناحية الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 14 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العاشر من رمضان - بلبيس بناحية الطريق الإقليمي بالقرب من مدينة العاشر من رمضان، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

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