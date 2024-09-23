إحالة أوراق سائق توك توك خطف طفلا وتعدى عليه فى الإسكندرية للمفتى

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب عوض والمستشار إيهاب سلامة شاهين، والمستشار عمر أحمد علم الدين وسكرتير الدائرة مينا مجدي، بإحالة أوراق المتهم " إ.أ.إ" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد الثاني في شهر أكتوبر لنطق الحكم، لاتهامة في خطف طفل والتعدي عليه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2997 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العطارين يفيد ببلاغ من والدة الطفل المجني ،بقيام المتهم بخطف نجلها والتعدي عليه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه خلال قيام والدة المجني عليه الطفل "م.ا.ال" بعد تغيب نجلها عن المسكن وخلال بالبحث عنه ،عثرت عليه بمنطقة محطة مصر العطارين، وبتقصي الأمر من المجني عليه، أقر أن المتهم "إ.ا.إ" سائق، اصطحبه عنوة داخل التوكتوك خاصة الي مسكنه ، مهددا إياه بالسلاح الأبيض، واحتجازه داخل أحدي الحجرات، وتعدي عليه مستغلا صغر سنه وحمل المتهم السلاح الأبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.