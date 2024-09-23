اليوم السابع
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المشدد 15 عاما لعاطل قتل شخص لسرقة 13 ساعة في الإسكندرية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:17 ص
المشدد 15 عاما لعاطل قتل شخص لسرقة 13 ساعة في الإسكندرية محكمة- أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة المتهم " م.ع.م" بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه " ن.ج.ش"


تعود احداث القضية المقيدة برقم 48043 لسنة 2011 جنايات قسم قسم شرطة المنتزة اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة اول يفيد بمفتل المجني عليه داخل محل سكنه بدائرة القسم.


تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " م.ع.م" عاطل ،بالاشتراك مع اثنين آخرين تمت محاكمتهم ،بان اتفقوا فيما بينهم علي قتل المجني عليه " ن.ج.ش" يحمل أحدي الجنسيات الأجنبية ، وعقب دخول المتهم الي مسكن المجني عليه ،وعند استيقاظه اطبق المتهم بيده علي فمه لكتم أنفاسه حتي إزهاق روحه وسرقة مبالغ مالية نقدية وطنية وأجنبية وكذلك 13 ساعة يد ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

 







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