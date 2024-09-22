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وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد الشروق في أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:46 ص
وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد الشروق في أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد الشروق
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، صباح اليوم الأحد، مجمع معاهد الشروق النموذجي ‏الأزهري، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024- 2025 م، وذلك ‏للاطمئنان على سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة.‏

وخلال كلمته بطابور الصباح، هنأ وكيل الأزهر المعلمين والطلاب ‏وجميع القائمين على العملية التعليمية بـ المعاهد الأزهرية، بمناسبة بدء العام الدراسي ‏الجديد، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، ودعواته ‏لهم بالتوفيق والسداد في عامهم الدراسي الجديد.‏

وأكد وكيل الأزهر حرص فضيلة الإمام الأكبر، على توفير البيئة المناسبة للطلاب لتحصيل الأخلاق والعلوم، وللمعلمين لبذل قصارى جهدهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتطوير ‏المستمر للتعليم الأزهري ومواكبة التطورات وتجاوز العقبات والتحديات.

كما أوصى وكيل الأزهر كل القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد ‏الأزهرية، وجوب الإخلاص في العمل، وبذل المزيد من الجهد، لتحقيق تعليم أزهري ‏متميز، يرتقي بالمعلم والطالب ويسهم في رفعة الوطن، مؤكدًا أنَّ المعلم صاحب ‏رسالة عظيمة ومهنة شريفة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكون عامًا مليئًا بالعلم النافع ‏والخير والتقدم لوطننا الغالي ولأزهرنا الشريف.

طابور الصباح
طابور الصباح

 

وكيل الأزهر خلال كلمته بطابور الصباح
وكيل الأزهر خلال كلمته بطابور الصباح

 

وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد الشروق
وكيل الأزهر يتفقد مجمع معاهد الشروق

 

وكيل الأزهر يشهد الاذاعة المدراسية
وكيل الأزهر يشهد الاذاعة المدراسية

 







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