اليوم السابع
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وسائل إعلام عبرية تكشف حقيقة اغتيال يحيى السنوار فى غارة على غزة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:06 م
وسائل إعلام عبرية تكشف حقيقة اغتيال يحيى السنوار فى غارة على غزة يحيى السنوار
كتب عبد الوهاب الجندى

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نفى موقع " والا" العبري، نقلا عن " الشاباك"، اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في غارة جوية دقيقة.

وتناولت وسائل إعلام اسرائيلية اليوم الأحد، أنباء عن تحقيق إسرائيلي في احتمالية أن يكون زعيم حركة حماس يحيى السنوار، قد اغتيل في إحدى الهجمات بقطاع غزة.

نشرت صحيفة "معاريف" وهيئة البث (كان) خبراً جاء فيه أن إسرائيل فتحت تحقيقاً بالفعل في احتمالية اغتيال السنوار، إلا أن القناة 12 نقلت عن مصادر في الأجهزة الأمنية قولها: إن "هذه تقييمات لا أساس لها من الصحة، ولا تعتمد على أي معلومات".

أما إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقالت: "لا توجد أي معلومات استخباراتية تؤكد إصابة أو مقتل يحيى السنوار، لكن هناك بعض الجهات في إسرائيل ترجح الاغتيال كون السنوار لم يجر بنقل أو يوجه رسائل إلى الجانب الإسرائيلي منذ فترة".

وأشارت إلى أن "السنوار وخلال فترات سابقة من الحرب، قطع رسائله، وهذا لا يعني أنه مات".







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