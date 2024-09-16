يحيى السنوار: المقاومة بخير وأعددنا أنفسنا لمعركة استنزاف طويلة

كتب عبد الوهاب الجندى

قال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "معركة طوفان الأقصى المباركة، التي جاءت لتوجه ضربة قويةً للمشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام، وفي فلسطين على وجه الخصوص، ولنكتب بها أولى صفحات وعد الله المقدس بتحرير فلسطين".

جاء ذلك في رسالة من السنوار إلى جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، نشرتها وسائل إعلام يمنية، قدم فيها الشكر للحركة وقياداتها، وذلك بعد إعلان الجماعة اليمنية عن تدشين للمرحلة الخامسة من عملياتهم الداعمة والمؤازرة للمقاومة في غزة، وقصف وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وأضاف السنوار: "لقد اعتقد العدو الصهيوني بأن حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني، وخطوات الاحتواء والتحييد لجبهات المقاومة، التي تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، ستجعله ينتصر في معركته النازية ضد شعبنا الفلسطيني".



وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالتين حالة الألم والمعاناة الشديدة جراء العدوان النازي والإبادة الجماعية والحصار والتجويع وهو ما يتطلب من كل أبناء الأمة اسناده والوقوف معه، وحالة المقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام التي خاضت هجوم 7 أكتوبر باقتدار قل نظيره، وخاضت معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه، وإنني بهذا الصدد أطمئنكم بأن المقاومة بخير، وأنّ ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية، وإننا قد أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية، كما كسر طوفان الأقصى إرادته العسكرية وإنّ تضافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان، والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو وسيُلحق به الهزيمة على طريق دحره عن أرضنا بإذن الله"