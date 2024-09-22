ندوة إرشادية بيطرية لتوعية أصحاب الماشية بقرية الرزيقات بحرى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، فعاليات الندوات الإرشادية البيطرية لتوعية أصحاب الماشية، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتكليف من سيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، واستمراراً للدور الذى يقدمة الإرشاد البيطرى فى المشاركة المجتمعية.

وفى هذا الصدد، قامت الدكتورة سيدة محمد أحمد رئيس قسم الإرشاد بإدارة أرمنت البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بالوحدة الزراعية بالرزيقات بحرى، حيث تم الحديث فى الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم ضد الأمراض الوبائية، كالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

ويتم خلال تلك الندوات الإرشادية تعريف الحضور بهذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة في الثروة الحيوانية والتوعية بطرق الوقاية منها، بالإضافة إلى توعية الحضور بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية وتعريفهم بالمزايا التى يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم، وحرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية الطبية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها، وتطرق الحديث للتوعية بطرق الوقاية من الأمراض المشتركة.

فيما قامت الدكتورة بسمة نادر طبيبة بوحدة النمسا بإدارة إسنا البيطرية، بعمل ندوة إرشادية بالوحدة الصحية بالنمسا، حيث تم الحديث فى الندوة الإرشادية البيطرية عن توعية الحضور بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات الخاصة بهم ضد الأمراض الوبائية، كالتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، والتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.



توعية أصحاب الماشية للوقاية من الأمراض في قرية الرزيقات بحرى



فعاليات توعية أصحاب الماشية للوقاية من الأمراض في قرية الرزيقات بحرى



ندوة إرشادية بيطرية لتوعية أصحاب الماشية للوقاية من الأمراض بأرمنت