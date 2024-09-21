التجهيزات النهائية بجامعة الأقصر لاستقبال العام الدراسى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يجرى التجهيز على قدم وساق للعام الجامعى الجديد، حيث عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، اجتماعاً مع عمداء الكليات لبحث الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، وتم التأكيد على متابعة استعداد الجامعة ووحداتها المختلفة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2025/2024، والانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

كما أكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، علي متابعة خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد والتأكيد على تضمنها زيارات مكثفة للمشروعات القومية، وتشجيع الطلاب على المشاركة في القوافل التي تنظمها الجامعة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ووجهت إلي سرعة الانتهاء من الجداول الدراسية واعتمادها بعد المراجعة للأحمال التدريسية، والالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي، مؤكدةً على المتابعة المستمرة والحرص على تعظيم سبل الارتقاء بالعمل لضمان التطوير وتحقيق أهداف الجودة وفقاً للمعايير المتبعة.

فيما أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بكلية العلوم لمتابعة سير العمل، وآليات التحاق الطلاب الجدد، وذلك برفقة الدكتور محمد علام وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، مؤكدةً على وضع خطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى بكل كلية وتعريفهم بالأنشطة الطلابية المختلفة تتضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس، وإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الجامعي الجديد.

ووجهت الدكتورة صابرين عبد الجليل، بتيسير كافة الإجراءات للطلاب والالتزام بكافة التعليمات المنظمة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية على مستوى كافة البرامج، لما لها من أهمية كبرى في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم البدنية والعلمية، فضلا عن تدريب الطلاب على العمل الجماعي وخدمة المجتمع.



القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر تبحث استعدادات العام الجديد



جولات على الكليات لمتابعة التجهيز للعام الجامعى الجديد



رئيس جامعة الأقصر تتفقد الإستعداد للعام الجامعى الجديد



رئيسة جامعة الأقصر تتابع تجهيز الكليات للعام الجديد



متابعة تجهيز الكليات للعام الجامعى الجديد



