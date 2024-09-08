اليوم بدء تظلمات الدور الثانى للثانوية الأزهرية وتستمر حتي 15 سبتمبر

كتب لؤى على

قرر قطاع المعاهد الأزهرية بدء طعون الدور الثاني للثانوية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/9/8 وتنتهى يوم الأحد الموافق 15/ 2024/9 م ولا يتم قبول طلبات أو تحصيل رسوم بعد هذا الموعد .

وحدد القطاع ضوابط التظلمات على النحو الآتى:

. التأكد في بداية العمل من تشغيل برنامج الربط بالمشيخة ويجب مراجعة مسئول الدعم الفنى بالمشيخة.

. يمكن للطالب سداد الرسوم الكترونيا وقيمتها (100) جنيها للمادة الواحدة من خلال موقع منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية.

. يحق للطالب بشخصه أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مصحوبا بإيصال سداد الرسوم غير أن الاطلاع على ورقة الإجابة للطالب بمفرده مصطحبا معه بطاقة الرقم القومى أو استمارة النجاح.

.على الطالب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع.

.اقتصار عملية الاطلاع على أوراق الإجابة على الطالب نفسه أو ولى أمره في حالة تعذر تعرف الطالب بنفسه مع أخذ إقرار ولى الأمر بالتعرف وعدم المطالبة بالتعرف مرة أخرى.

. الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها :

الحاصل على الدرجة النهائية في المادة المطعون فيها

المواد التي أدى بها الامتحان في الدور الأول .

المواد الناجح فيها من الأعوام السابقة.

الطالب الملغى بقرار في مادة أو في جميع المواد

الحاصل على الحد الأدنى للنجاح في المادة المطعون فيها الطالب المعيد يحق له الطعن فى المواد التي أدى فيها الامتحان هذا العام فقط.



يقتصر دور القائم بعملية الاطلاع على العملية الإدارية والتنظيمية فقط ولا يتعداد إلى التدخل في التصحيح أو إخطار الطالب بأحقيته في الحصول على درجات وخلافه.

. يتم الاطلاع على كراسة الإجابة ويوقع الطالب على التقرير المرفق بأنه تعرف بنفسه على كراسة إجابته .

. تعلن نتيجة الطعن وذلك على بوابة الأزهر الشريف

. في حالة زيادة درجات الطالب في مادة من المواد التي طعن فيها بعد إعلان نتائج التظلمات يتوجه الطالب بنفسه إلى المنطقة التابع لها والتي سبق أن سدد بها مبلغ الطعون لتقديم طلب استرداد رسوم الطعن وتتم متابعة استلام المبلغ من خلال المنطقة .

. ممنوع اصطحاب التليفون المحمول أو كاميرا داخل غرف التعارف على أوراق الإجابة.

. ممنوع تصوير أو تداول على أي شي من الكمبيوتر أو غرف الاطلاع

. ممنوع استخدام فلاشة الإنترنت لغير أعمال المنظومة.

. يرجى الالتزام بالتعليمات السابقة من أعضاء لجنة التعارف حتى لا يحالوا للشئون القانونية في حالة المخالفة.