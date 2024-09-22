نتنياهو يدعو بن غفير وسموتريتش لمشاورات أمنية عاجلة

أحمد علوى

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تمت دعوة وزيري الأمن القومي إيتمار بن جفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بشكل غير معتاد للمشاورات الأمنية التي أجراها نتنياهو السبت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

ويشار إلى أن 11 عملية استهداف نفذها حزب الله خلال ساعات باتجاه مناطق إسرائيلية استخدمت فيها صواريخ الكاتيوشا.

وأكدت صحيفة يديعوت أحرنوت الاسرائيلية أن تل أبيب تستعد لهجوم من طرف حزب الله اللبناني خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتم تشديد الإجراءات للجبهة الداخلية.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي يقول إن الهجمات الواسعة على منطقة الجنوب اللبناني استهدفت منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، وذلك في أعقاب رصد محاولات إطلاق صواريخ على إسرائيل.