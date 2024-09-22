اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:18 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:05 ص
مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء إطلاق نار بولاية "ألاباما".

وأوضحت الشرطة أن حادث إطلاق نار وقع ليلا في منطقة مزدحمة بمدينة "بيرمينجهام"، ويعتقد المحققون أن أكثر من شخص أطلقوا النار فيما لم يتم القبض على أي مشتبه فيهم حتى الآن، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتابعت الشبكة أن ثلاثة من الضحايا لقوا مصرعهم في الحال فيما توفي الأخير في المستشفى، وأن التحقيقات لا زالت جارية لكشف المزيد من المعلومات بشأن الحادث.







ألاباما

اطلاق نار

الشرطة الامريكية

بيرمينجهام




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة