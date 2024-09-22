مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار بولاية ألاباما الأمريكية

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أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات جراء إطلاق نار بولاية "ألاباما".

وأوضحت الشرطة أن حادث إطلاق نار وقع ليلا في منطقة مزدحمة بمدينة "بيرمينجهام"، ويعتقد المحققون أن أكثر من شخص أطلقوا النار فيما لم يتم القبض على أي مشتبه فيهم حتى الآن، وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتابعت الشبكة أن ثلاثة من الضحايا لقوا مصرعهم في الحال فيما توفي الأخير في المستشفى، وأن التحقيقات لا زالت جارية لكشف المزيد من المعلومات بشأن الحادث.