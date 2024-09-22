مقتل ميكانيكى على يد شخص بسبب تصليح دراجة نارية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقى ميكانيكى دراجات نارية، حتفه، إثر تعرضه لطعنة نافذة اودت بحياته في الحال، بمنطقة العلو ثان المحلة بمحافظة الغربية، بعد أن نشبت مشادة كلامية بينه وبين مواطن، توجه لورشه المجني عليه لتصليح دراجته النارية، قام على اثرها الأخير بطعن الميكانيكي بسلاح ابيض، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بوصول المجني عليه ويدعى " م.و" ميكانيكي دراجات نارية، لمستشفي المحلة العام مصاب بجرح طعنى ووفاته.

وبالفحص تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين أحد الأشخاص بعد رغبة الاخير قيام المجني عليه باصلاح دراجته النارية، تطورت إلى قيام المتهم، بطعن المجني عليه بسلاح ابيض، وتوفى متأثرا باصابته، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.