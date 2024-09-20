مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز جهينة غربى محفظة سوهاج، وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، مما أدى إلى وفاة أحد الركاب وإصابة آخرين، تم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى ووجود متوفى ومصابين، تم نقلهم جميعا للمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقع الحادث أثناء قيادة ، المدعو علاء ع. ت. أ، البالغ من العمر 45 سنه لسيارة ربع نقل على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيده بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر، مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

نتيجة لهذا الحادث، توفي أحد ركاب السيارة، المدعو كامل ع. أ. أ، الذي يبلغ من العمر 63 سنة، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي، وأصيب كل من السائق بكدمات وسحجات متفرقة، وراكب آخر يُدعى حسن ع. م. ع، البالغ من العمر 18 سنة، والذي يعاني من إصابات مماثلة.

وتم نقلهما إلى مستشفى جهينة المركزي لتلقي العلاج، وبسؤال كل من السائق والمصاب أفادا بأن الحادث كان عرضيًا، ونفيا وجود أي شبهة جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوثيق الحادث، مع التأكيد على أن التحقيقات جارية لضمان فهم كافة ملابسات الحادث.