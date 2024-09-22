اليوم السابع
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مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال (إنفوجراف)

الأحد، 22 سبتمبر 2024 04:03 م
مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال (إنفوجراف) انفوجراف تحذير سفارة مصر بمقديشو

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أهابت سفارة جمهورية مصر العربية بمقديشو بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال بجمهورية الصومال الفيدرالية في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم.

مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال
مصر تحذر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال

وتناشد المصريين المتواجدين في الإقليم بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار "هرجيسا"، وتشدد على أن الوضع الأمني الحالي بالإقليم يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصرين هناك، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

كما تناشد السفارة المصريين الراغبين في التردد علي أي من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية بالالتزام التام بالضوابط والإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بحكومة الصومال الفيدرالية.







إقليم أرض الصومال

جمهورية الصومال الفيدرالية

أرض الصومال

الصومال




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