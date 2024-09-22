مدارس الجيزة تستقبل طلاب الصف الأول الإعدادى فى ثانى أيام العام الدراسى

كتبت - مرام محمد

استقبلت مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، قبل قليل، طالبات الصف الأول الإعدادي، وذلك في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2024/2025.

يأتي ذلك وفقًا للجدول المعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بمواعيد حضور الصفوف المختلفة المدارس في أول أسبوع دراسة لتخفيف الكثافات مع بدء العام الدراسي الجديد، إذ يحضر، اليوم الأحد، طلاب الصفوف (KG2، والثاني الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي)، مع انتظام حضور طلاب الصفين KG1، والأول الابتدائي.

وحرصت الطالبات على ارتداء الزى المدرسى، والحضور مبكرًا رفقة أولياء أمورهم لحضور مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وترديد النشيد الوطنى وأداء تحية العلم، استعدادًا لدخول صفوفهم الدراسية.

واستعدت المدرسة لدخول العام الدراسى الجديد، بنظيف الفصول وفرش المقاعد، والإعلان عن قوائم الفصول الدراسية بأسماء الطلاب، وتجهيز الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد.



مدارس الجيزة تستقبل طلاب الصف الأول الإعدادى



مدارس الجيزة تستقبل طلاب الصف الأول الإعدادى