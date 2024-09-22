محافظ كفر الشيخ: رفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرى الحامول.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري تنفيذ خطة المحافظة لتأهيل وتمهيد وتسوية الطرق علي مستوي المحافظة، تلبية لاحتياجات المواطنين، تضمنت أعمال تمهيد وتأهيل عدد من الطرق بنطاق الوحدات المحلية بقري« التفتيش ، غرب تيرة ، كوم الحجر ، الكفر الشرقي ، الابعادية ، الزعفران، السحايت»، تحت إشراف عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، وذلك ضمن رؤية شاملة لتطوير جميع الخدمات والمرافق العامة، ورفع كفاءة الطرق والمحاور على مستوى المحافظة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز جودة الحياة لأبناء المحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار أعمال تسوية وتمهيد الطرق بالقرى بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، في إطار خطة متكاملة لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، بالتوازي مع تحسين الخدمات بكافة القطاعات الأخرى.



تحميل الطرق بقرى الحامول



تمهيد الطرق بالحامول