محافظ الدقهلية للطلاب: المدرسة بيتكم الثانى حافظوا عليها

الدقهلية - شريف الديب

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مجمع المدارس بمدينة طلخا، وكفر الطويلة وشارك فى طابور الصباح فى أول يوم للعام الدراسى الجديد، ليطمئن على سير العملية التعليمية، حيث تفقد مدارس "الشهيد أحمد موافى المتميزة للغات - الشهيد النقيب محمد عبدالفتاح الثانوية بنات - الشهيد المستشار هشام بركات للغات - طلخا الإعدادية بنين الجديده - محمود عياد الإعدادية الثانويه بكفر الطويلة".

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس مجاهد عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، والمحاسب السيد النخيلى رئيس مركز ومدينة طلخا .

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد على أهمية الإستثمار فى الإنسان المصرى وأفضل استثمار هو الاستثمار فى التعليم، مشيراً إلى انه أحد أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) .

وقال اللواء "مرزوق" للتلاميذ، إن المدرسة هى بيتكم الثانى حافظوا عليها لأنها بيت العلوم والمعرفة وهى التى ستتعلمون بها من خلال المعلمين والمعلمات العلوم والثقافة حتى يخرج منكم الطبيب والعالم والمهندس والمدرس والضابط.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالحضور الى المدرسه والمشاركة فى طابور الصباح والأنشطة الرياضية لأن العقل السليم فى الجسم السليم ، مشيراً إلى ضرورة العودة إلى بيت التعليم وهى المدرسة لأنها أولى خطوات نجاح العمليه التعليمية.

كما قال اللواء "مرزوق": أنتم أمل ومستقبل هذه الأمة وقاطرة التنمية التى ستقود مصر فى المستقبل والتى ستحمل رأيتها عالية خفاقة وسط المحافل الدولية.

وأكد " المحافظ " على أن النجاح هو وليد اجتهاد وتعب ومصابره وليس وليد صدفه ، وضرورة العمل كفريق واحد داخل المدرسة من أجل التفوق والنجاح الدراسى.

وأوضح أن الدقهلية تضم 2,720 مدرسة بإجمالى عدد طلاب 1,406,204 طالب بجميع المراحل التعليمية، وإجمالى عدد المعلمين 52 ألفا و449 معلما ومعلمة.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى المدارس تفصيلاً هى (1293 مدرسة ابتدائى ـ 786 مدرسة إعدادى 168 مدرسة ثانوى عام - 54 مدرسة رسمية - 1 مدرسة تعليم متكامل - 3 مدارس تعليم دولى - 4 مدارس مصرية يابانية - 147 مدرسة تعليم فنى ) .