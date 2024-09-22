بداية جديدة لبناء الإنسان.. وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بطوسون

الإسماعيلية-صبرى غانم

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على تفقد القافلة الطبية بقرية طوسون بإدارة الإسماعيلية الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين ،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة .

وتفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً ،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 419 مريض خلال اليوم الأول للقافلة.

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت القافلة 112 مواطن بعيادة الباطنة ،و 133 حالة بعيادة الأطفال ، 60 مواطن بالجراحة العامة، 37 مواطن بعيادة الأسنان ،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 13 سيدة ،و 37 سيدة بعيادة النساء ،أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر إستقبلت 31 حالة ،3 حالات أشعة وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

وعلى هامش القافلة وسعيًا لنشر الثقافة والمعرفة للمجتمع المصرى ،تم تجهيز خيمة كمكتبة متنقلة تابعة لمكتبة مصر العامة ،وتضمنت أنشطة وفاعليات وبرامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهارات الاطفال.



جانب من الزيارة والتفقد ومتابعة القافلة



القافلة الطبية بطوسون بالإسماعيلية



وكيل وزارة الصحة تتفقد القافلة الطبية بطوسون بالإسماعيلية



جانب من الزيارة والتفقد ومتابعة القافلة