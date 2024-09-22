محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بحي ثالث

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطنين وكبار السن وذوي الهمم في رصيف آمن.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع شرطة المرافق وقوة من قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بتنفيذ حملة مكبرة لمراجعة الإشغالات والمرافق بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة مناطق بمحيط مستشفى الجامعة، منطقة خلف المسرح الروماني، طريق صبري مبدى، والطريق التجاري.

وأشار محمد صابر رئيس حي ثالث، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات لعدد 20 بائعًا متجولًا، والتحفظ على 20 علمًا، 10 موازين،80 كرسيًا، 10 طاولات، 20 شيشة.

كما تم تحرير 20 محضرًا، شملت 10 محاضر للإشغالات، 2 لكافيتريات، و8 لباعة جائلين، بالإضافة إلى ذلك تم مراجعة تراخيص وتصاريح الإشغال، والتندات لـ 10 محال تجارية أخرى؛ للتأكد من التزامها بالقوانين.

وكان اللواء أكرم محمد جلال قد شدد على ضرورة ضبط الشارع الإسماعيلي ومنع المخالفات وإزالة الإشغالات التي تعيق حرم الطريق، لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين في مراكز المحافظة، ومنع أصحاب المحال من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة والتي هي حق أصيل لهم.