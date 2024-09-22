محافظ الإسماعيلية يجتمع بلجنة متابعة سوق الجمعة ويوجه بتسهيل إجراءات التعاقد

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا بلجنة متابعة سوق الجمعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف سوق الجمعة، وموقف التعاقد على المحال والفروشات بالسوق المطور.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، محمد عوض مدير الشئون القانونية بالمحافظة، المهندسة فاطمة عبد القادر مدير تطوير العشوائيات.

وخلال الاجتماع تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف سوق الجمعة، وموقف التعاقد على المحال والفروشات بسوق الجمعة المطور، بجانب مناقشة أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات والإشغالات بالمنطقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف الذي يسعى إليه الجهاز التنفيذي للمحافظة، هو إقامة سوق حضاري منظم يليق بالمواطن الإسماعيلي، ويوفر الراحة للبائعين، ولا يهدف لإلحاق الضرر بأحد؛ فالهدف الأساسي للجهاز التنفيذي هو خدمة المجتمع الإسماعيلي.

ومد "أكرم"، مهلة التعاقد على المحال والفروشات لمدة 9 سنوات حتى نهاية الأسبوع الجاري، نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين لتحرير العقود.

موجهًا بتسهيل إجراءات التعاقد مع المواطنين الراغبين في تحرير عقود داخل السوق المطور، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين، و بحث إيجاد آليات لإدارة السوق من خلال مجلس أمناء بمشاركة التجار بالسوق.

ومن جانبها أكدت سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أنه تم تحرير عقود لـما يقرب من 100محل وفرش داخل سوق الجمعة المطور.

وفي ختام الاجتماع، وتشجيعًا للمواطنين الجادين في التعاقد، قرر اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تسليم العقود لعدد من المواطنين وتكريمهم.

