اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:21 م
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محافظ أسيوط يتفقد نادى الفتح الرياضي ويوجه بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:01 م
محافظ أسيوط يتفقد نادى الفتح الرياضي ويوجه بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة جانب من الجولة التفقدية
أسيوط - هيثم البدرى

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تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، نادى الفتح الرياضي بعرب مطير بمركز الفتح ووجه بتفعيل الأنشطة به لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ويسرى كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، نادى الفتح الرياضى بعرب مطير بمركز الفتح، وحجرات الأنشطة البلياردو وتنس الطاولة، وصالة الجودو، وصالة الأنشطة، وقاعات للمناسبات، وتفقد الملعب الخاص بالنادي.

وأكد المحافظ، ضرورة تطويره ورفع كفاءته لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وصقل مواهب ومهارات النشء فى الأنشطة الرياضية المختلفة، كما أنه يعد بمثابة حاضنات للمواهب الرياضية لتأهيلهم وتدريبهم، وكذلك خلق مساحات لهم للإبداع فى تلك الانشطة وفرصة لاكتشاف المواهب الرياضية كذلك تعزيز روح العمل الجماعى لدى النشء، مما ينعكس إيجابياً على تنمية شخصياتهم مشيراً إلى اهتمام المحافظة ودعمها للأندية الرياضة خاصة المتميزة منها ايماناً بالدور الرياضي والاجتماعي والشبابي الذي تقوم به.







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ممارسة الرياضة

تقارير مصرية

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