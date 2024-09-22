اليوم السابع
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محافظ أسيوط يتفقد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات فى ديروط

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:26 م
محافظ أسيوط يتفقد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات فى ديروط اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
أسيوط-هيثم البدرى

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تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، خلال جولته الميدانية بمركز ديروط، مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بحي حسام كيلاني التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط للتعرف على مستوى الخدمات والدورات المقدمة للشباب، رافقه خلال الجولة محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومصطفى على محمد رئيس مركز ومدينة ديروط.

وتفقد المحافظ، مركز التدريب والذى يشمل قاعتين للتدريب وذلك للاطمئنان على سير العمل به، واستعرض الخدمات والدورات التدريبية التي يقدمها المركز في مجال الحاسب الآلي واللغة الانجليزية للطلبة والطالبات بجميع مراحل التعليم المختلفة وخريجي الجامعات بهدف صقل مهاراتهم في مجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات واللغات والترجمة، والعديد من الخدمات المقدمة.

ووجه المحافظ بتطوير المركز وتجهيزه لتحقيق خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة، وتدريب شباب الخريجين على استخدام أساليب التكنولوجيا المختلفة بما يتيح لهم فتح آفاق جديدة لفرص العمل.







محافظ أسيوط

مركز تدريب علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

مركز ديروط

تقارير مصرية




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