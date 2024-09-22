محافظ أسيوط يتفقد مركز تدريب الحرفيين بديروط لبحث سبل استغلاله

أسيوط -هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز تدريب الحرفيين بشارع سعد زغلول بمدينة ديروط التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط لبحث سبل استغلاله والاستفادة منه، جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، ومصطفى على محمد رئيس مركز ومدينة ديروط.

وتفقد المحافظ، مركز تدريب الحرفيين بشارع سعد زغلول بمدينة ديروط التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط الذى يحتوى على تجهيزات كاملة لورشة نجارة من الماكينات المختلفة والتي تستخدم في صناعة الاخشاب وتبين للمحافظ أن هذه الورشة تم إنشائها سنة 1995 وغير مستغلة موجهاً مدير عام التعليم الفني بنقل الماكينات الموجودة بالمركز إلى الحاضنة بمنطقة عرب المدابغ بحيث يتم صيانة المعدات وتشغيلها على أن يتم استغلال تلك المساحة وتعظيم الإمكانات المتاحة وتنمية الموارد للوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط موجهاً وكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط لإنشاء حضانة للأطفال في أسرع وقت ممكن.

