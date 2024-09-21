محافظ أسيوط يوجه بتقديم تسهيلات لتصالح المواطنين في مخالفات البناء

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على أهمية تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء على أن يتم تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مشيراً إلى أهمية تسريع إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المراكز والأحياء وفقاً للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذا الملف الحيوي والارتقاء به.

وقام اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندسة هالة نصير نائب رئيس المركز والمشرف على المركز التكنولوجي بالمتابعة الدورية لملف التصالح في بعض مخالفات البناء حيث تم تفقد المركز التكنولوجي ومتابعة سير العمل في ملف استقبال طلبات التصالح المختلفة ولجنة البت في ملفات التصالح ببعض مخالفات البناء ومدى تقديم الخدمات والتأكيد على موظفي المركز تبسيط اجراءات التصالح وتقديم كافة سبل الدعم والتيسير على المواطنين وتقليل زمن تقديم الخدمة لاستيفاء كل أوراق ملف التصالح وفقاً لقانون التصالح الجديد والعمل على رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بما يحقق الصالح العام.

يذكر أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم بخصوص منظومة التصالح والتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب – تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

