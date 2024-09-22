فحص 33956 من الأغنام والماعز بحملة التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، حيث تنفذ أعمال الحملة القومية من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بجميع قرى المحافظة.

وفى هذا الصدد ناشدت مديرية الطب البيطري بالأقصر جميع مربي الحيوانات بتقديم حيواناتهم للجان التحصين، حفاظاً على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين، فهى احدى الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية والوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر على انتاجيتها، وتشمل الأغنام والماعز، حيث تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة والإجراءات والتجهيزات لبدء إنجاز اعمال حملة التحصين بنجاح ودعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين، لتذليل أى معوقات تواجههم ويصاحب الحملة القومية ندوات ارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين.

وكان قد أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، انطلاق أعمال الحملة القومية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، يوم السبت المقبل الموافق 21 من سبتمبر الجارى، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة ووفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لكافة مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.

وأوضح الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالوحدات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة والتأكد من جاهزيتها، وكذلك جميع الأطباء البيطريين فى حالة تأهب للقيام بمهام الحملة، من بيت إلى بيت ولمدة شهر قابلة للزيادة، مشيرًا إلى أن المستهدف من الحملة 33956 من الأغنام والماعز فى محافظة الأقصر.