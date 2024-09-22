غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان.. والمنسقة الأممية تحذر من "كارثة وشيكة" بالمنطقة

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نفذ الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد، عدوانا جويا على عدة بلدات جنوبي لبنان.. في الوقت الذي حذرت فيه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت من أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة".

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن غارة مستهدفا الوادي المحاذية لطريق كفرتبنيت - النبطية قرب موقع الزفاتة سابقا في جنوب لبنان، كما استهدف الوادي بين بلدتي دير الزهراني وعزة بغارة أخرى.

وأضافت أن غارتين استهدفتا وادي الحجير لجهة بلدات قبريخا، بني حيان وطلوسة، مشيرة إلى أن قصفا مدفعيا استهدف أطراف بلدة بليدا، كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدداً من الغارات على مناطق في القطاع الغربي من قضاء صور، حيث استهدفت أطراف بلدة شيحين ومنطقة المعليا بالقرب من بلدة القلية، مما أسفر عن وقوع إصابة في هذه الغارة.

من جانبها، أكدت حذرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت أن الحل العسكري "لن يفيد أي طرف".

وكتبت بلاسخارت - على صفحتها بمنصة إكس - "مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة، لا يمكن التشديد بما يكفي على أنه لا يوجد حل عسكري من شأنه أن يوفر الأمان لأي طرف ".

وتأتي تصريحات المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وسط التصعيد المتزايد بين حزب الله وإسرائيل .

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت مقتل 45 شخصا وإصابة نحو 3 آلاف أخرين بجروح جراء تفجير آلاف "أجهزة بيجرز" يوم الثلاثاء الماضي، ثم أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها عناصر الحزب.