طريق الشيطان للمخدرات.. اعترافات عاطل بتهمة ترويج الهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

"فشلى التعليم وأصحاب السوء، بسببهم الشيطان ضحك عليا وخلانى مشيت فى طريق الحرام"، بهذه الكلمات أدلى عاطل باعترافاته التفصيلية خلال مواجهته من قبل رجال المباحث الجنائية، على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "مخدر الهيروين" بمنطقة السلام.

واضاف المتهم فى اعترافاته عقب إلقاء القبض عليه، أنه لم يكمل تعليمه، بالإضافة إلى أنه لم يتعلم مهنة يعمل بها ليتكسب قوت يومه، وأنه لم يجد أمامه سوى طريق الحرام بسبب أصحاب السوء الذين ضلوه الطريق، فوقع فى حبال الشيطان الذى ساقه إلى استحلال الحرام والاتجار فى المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، معلومات تفيد بقيام عاطل بالاتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الهيروين"، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعمل التحريات اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبطه متلبسا، وبإستهدافه من قبل رجال المباحث الجنائية، تم ضبطه أثناء قيامه بتوزيع عقار الهيروين المخدر بأحد شوارع المنطقة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول ، ومبلغ مالي ، و400 جرام من مخدر الهيروين ، وسلاح أبيض ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسلاح الأبيض للدفاع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، واخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيقات.