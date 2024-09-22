ضبط 7.5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر و11 ألف لتر مواد بترولية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 7 أطنان و545 كيلو مواد غذائية واسمدة و 11000 لتر سولار وبنزين جميعهم مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بنطاق مركز أبوحماد.

قال المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، إنه في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالقرارات التموينية والقوانين المنظمة لتجارتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

شنت الرقابة التموينية بالمديرية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وعاطف مرقص و محمد قورة المفتشين بالمديرية بالاشتراك مع حملة قطاع وسط مصطفي الشحات ومجدي فرج وأبوطالب صلاح الدين للعمل بناحية مركز أبوحماد، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن بناحية العزازي أبوحماد عبارة عن محل لتجارة الأعلاف والأسمدة الكيماوية تم ضبط 2940 لتر زيت طعام و640 كجم سكر مجهولين المصدر 2680 كجم أرز وتم تحرير محضر برقم 16692 لسنة 2024 جنح أبو حماد.

كما تم ضبط 3 محطات بنزين غير مرخصة بناحية الملاك أبوحماد وتم التحفظ علي كمية قدرها 7000 لتر سولار، وكمية قدرها 4000 لتر بنزين 80 وتحررت المحاضر الآتية ضد الثلاث محطات برقم 16693 و16694 و16695 جنح أبو حماد.

وباستكمال الحملة عملها داخل مركز أبوحماد تم ضبط محل لتجارة الاعلاف والسلع الغذائيه بناحية الملاك أبوحماد وتم ضبط 535 كجم أرز مجهول المصدر و15 شيكارة كيماوي مدعم محظور تداوله بالأسواق خارج الجمعيات الزراعية زنة الشيكارة 50 كيلوجرام بكمية قدرها 750 كيلوجرام، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 16696 جنح أبو حماد.



ضبط زيت طعام مجهول المصدر