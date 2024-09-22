اليوم السابع
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ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج العقاقير والأدوية مجهولة المصدر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:35 ص
ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج العقاقير والأدوية مجهولة المصدر أدوية مجهولة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال تواجده أمام المصنع ملكه "كائن بدائرة المركز " لقيامه بتصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

وفيماعُثر بحوزته على (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى عملية تصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر – علب معدة للتغليف – عدد من الأقراص والمواد الخام والمكملات الغذائية مجهولة المصدر – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – سيارة "لنقل وتخزين تلك الأدوية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

 

 







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