ضبط صاحب مصنع غير مرخص لإنتاج العقاقير والأدوية مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) حال تواجده أمام المصنع ملكه "كائن بدائرة المركز " لقيامه بتصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

وفيماعُثر بحوزته على (الأجهزة والأدوات التى تستخدم فى عملية تصنيع الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر – علب معدة للتغليف – عدد من الأقراص والمواد الخام والمكملات الغذائية مجهولة المصدر – مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى" – سيارة "لنقل وتخزين تلك الأدوية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.