اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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صممها بنفسه.. ترامب يطلق عملته الرسمية من الفضة الخالصة

الأحد، 22 سبتمبر 2024 08:52 ص
صممها بنفسه.. ترامب يطلق عملته الرسمية من الفضة الخالصة عملة فضية تحمل صورة ترامب
وكالات

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طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عملة فضية إلى قائمة المنتجات التي يبيعها.

وبحسب موقع الحرة، يبلغ سعر العملة الفضلية التي طرحها المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية 100 دولار، والتي يبلغ وزنها أونصة واحدة، وهي أعلى من سعر أونصة الفضية في السوق العالمية التي تتداول في نطاق 31 دولارا.

وأعلن ترامب عن العملة الفضية في منشور عبر حسابه في منصته على "تروث سوشيال"، والتي تظهر صورته على وجهها، والبيت الأبيض وتوقيعه من الخلف.

ويشير موقع "ريال ترامب كوين" حيث تباع العملة، إلى أنها من تصميم ترامب نفسه، وتم صكها في ولاية إنديانا بشكل خاص، وليس من قبل جهة حكومية.

ويوضح الموقع أنها عملة قابلة للجمع بهدف "المتعة الفردية" وليست لأغراض الاستثمار، ولا علاقة لها بأي حملات سياسية لترامب.

وفي فترة سابقة، أطلق أحذية ترامب الذهبية تباع في نطاق 100 إلى 400 دولار، إضافة إلى نسخة من الكتاب المقدس "الإنجيل" الذي يبيعه بـ 60 دولارا.







ترامب

دونالد ترامب

عملة فضية

الانتخابات الامريكية

ولاية إنديانا




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