اليوم السابع
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ارجعوا إلى المسيحية.. ترامب يحث أنصاره على شراء الإنجيل

الأربعاء، 27 مارس 2024 12:35 م
ارجعوا إلى المسيحية.. ترامب يحث أنصاره على شراء الإنجيل ترامب يحمل الكتاب المقدس
كتبت : نهال أبو السعود

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خطوة جديدة مثير للجدل اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث يشجع مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024 أنصاره على شراء الانجيل عن طريق بيعه على موقع الكتروني اطلقه.

كشف موقع اكسيوس، ان الشركة التي تمتلك العلامة التجارية للأحذية الرياضية التي عرضها ترامب للبيع في فبراير قامت بطرح الكتاب المقدس للبيع على الموقع نفسه.

وقال ترامب في فيديو على تروث سوشيال ليشجع أنصاره على الشراء: "يجب ان نجعل أمريكا تصلي مرة أخرى"، وقال الرئيس السابق إن "الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد" وأضاف: "أعتقد حقًا أننا بحاجة إلى إعادتهم، وعلينا إعادتهم بسرعة. أعتقد أنها واحدة من أكبر المشكلات التي نواجهها".

وتابع المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 قائلا: "لدي العديد من كتب الانجيل انها كتابي المفضل .. من أجل إعادة المسيحية إلى حياتنا والعودة إلى ما سيكون أمة عظيمة مرة أخرى".

أشار اكسيوس الى ان الأموال التي يتم جمعها من بيع الكتاب المقدس لن تذهب الى حملة ترامب الرئاسية ويشير الموقع أيضا، إلى أنه ليس موقعا سياسيا ولا علاقة له بأي حملة سياسية، وليس مملوك أو مدار أو مسيطر عليه من قبل دونالد ترامب، أو منظمة ترامب، أو أي من مديريهم أو الشركات التابعة لهم

في وقت سابق، بيعت أحذية ترامب الرياضية عالية الجودة  بقيمة 399 دولارًا بعد ساعات من إطلاقها في فبراير وأصدر ترامب أيضًا حذاءين رياضيين منخفضين وزجاجة عطر وكولونيا بقيمة 99 دولارًا.

 







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