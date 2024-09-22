اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:41 م
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صرف 90% من مقررات تموين شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات حتى الآن

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:00 م
صرف 90% من مقررات تموين شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات حتى الآن بطاقة تموين
كتب مدحت وهبة

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تحرص منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، على صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تم صرف ما يقرب من 90% من مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024  حتى الآن، كما يتم طرح السلع الغذائية وغير الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركات التابعة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أطلقت مسابقة تحرص في إطار الحرص  على الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال اختيار  أفضل نشاط تموينى "مخبز، بقال تمويني، فرع جمعيتي، مطحن، مجمع استهلاكي، مخزن جملة.







وزارة التموين

السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية

سلع بطاقات التموين

خدمات بطاقات التموين

اسعار سلع بطاقات التموين



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