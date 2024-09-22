زراعة الشرقية: حصاد 24 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بـ"عباد الشمس"

الشرقية - فتحية الديب

محصول عباد الشمس يُعد من أهم المحاصيل الزيتية الهامة، التى أقبل المزارع الشرقاوى على زراعتها منذ 5 سنوات بكثافة، لكونه محصول مربح وغير مكلف فى زراعته.

يقول المهندس" أشرف طه نصير"، مدير عام الزراعة بالشرقية، إن المديرية سعت إلى زيادة المساحات المنزرعة بمحصول دوار الشمس وذلك لإنتاج الزيوت داخل مصر، والتقليل من استيراد الزيوت من الخارج، منوها أن إجمالى المساحة المنزرعة هذا العام 38 ألف فدان، وتم حصاد 24 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة.

وتابع مدير عام الزراعة: أن دوار الشمس تتم زراعته فى شهرى مايو ويونيو، وهناك عروة أخرى فى شهرى يوليو وأغسطس، تستمر الواحدة منهما لمد 90 يومًا حتى ينتهى حصاده، وتتم عملية النضج بعد 70 -95 يوما حسب الصنف المنزرع وميعاد الزراعة والمنطقة ونوع التربة وتعرف علامات النضج باصفرار الأوراق وتساقط السفلى منها، وميل الأقراص واصفرار ظهر القرص، وجفاف الأزهار الشعاعية الموجودة على حواف القرص، وبعد ظهور علامات النضج السابقة يمنع الرى وعند جفاف التربة تقطع الأقراص وتنشر فى الجرن لمدة 3 – 4 أيام بحيث يكون ظهر القرص لجهة الأرض، ولا ينصح بترك الأقراص للجفاف أكثر من ذلك لضمان سهولة فصل البذور وعدم تكسيرها.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن محصول عباد الشمس يُعد من أهم المحاصيل الزيتية حيث تتراوح نسبة الزيت فى بذوره مابين 35- 50% ويتميز الزيت المستخرج منه بجودة خواصه الكيماوية والطبيعية بالإضافة إلى استخدام مخلفاته كعلف للحيوان لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، كما أنه يدخل ضمن الزراعات التعاقدية يتم توريده لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجيعهم على زراعة هذا المحصول مستقبلًا.