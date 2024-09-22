رئيس الوزراء البولندى: نعد خطة تعافى فى مواجهة الفيضانات الأخيرة

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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عن إعداد خطة تعافي كبيرة في مواجهة الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت بولندا .

وكتب توسك على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لا يزال القتال من أجل فروتسواف و جلوجوا ونوا سول، من بين مدن أخرى، مستمرا، ولكن في الوقت نفسه، نعد خطة كبرى لإعادة الإعمار " .

وأوضح توسك أن ما يسمى بخطة التعافي ستغطي الجسور والطرق والمستشفيات والمدارس والمنازل والملاعب الرياضية ورياض الأطفال.

وأعلن دونالد توسك: "لن يتم إعادة بناء كل شيء فحسب، بل سيكون أفضل وأكثر حداثة مما كان عليه قبل الفيضان".