اليوم السابع
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حقنة مخدر وراء العثور على جثة شاب في الوراق

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:22 م
حقنة مخدر وراء العثور على جثة شاب في الوراق قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شاب ملقاة بمنطقة زراعية في الوراق، حيث تبين أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، مما تسبب في مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص، بمنطقة زراعية في الوراق، انتقلت قوة أمنية بإشراف المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى محل الواقعة، وعثر على جثة شاب، لا توجد به إصابات ظاهرية، وأشارت التحريات إلى أنه حقن نفسه بمادة مخدرة، تسببت في إنهاء حياته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.







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