اليوم السابع
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حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل سيدة مسنة بالغربية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:01 ص
حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل سيدة مسنة بالغربية حبس
الغربية ـ مصطفى عادل

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أمرت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، بحبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية من منزل سيدة مسنة، بقرية كفر أبرى مركز زفتى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسلل المتهم لمنزل المجنى عليها، وقام بتوثيقها وكتم أنفاسها وارتكب جريمته وفر هاربا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مركز زفتى، بتعرض سيدة مسنة للسرقة، داخل منزلها.


وبالفحص تبين قيام متهم له معلومات جنائية، بالتسلل لمنزل المجنى عليها، وارتكاب الواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه والمسروقات، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.







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