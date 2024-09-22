جهاز شئون البيئة: جارى إنشاء امتداد لخلية الدفن الصحى ببلبيس فى الشرقية

كتبت ـ منال العيسوي

أكد الدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة فى محافظة الشرقية، أنه يجرى حاليا انشاء امتداد لخلية الدفن الصحي ببلبيس بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن أعمال البنية التحتية والتي يتم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وذلك بالشراكة مع كل من الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، و وزارة البيئة على أتم الاستعداد إلى تقديم الدعم الفني وتقييم عملية المعالجة والتخلص الآمن داخل المحافظة، واستمرار التعاون البناء للنهوض بالمنظومة بكل مراحلها وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال، ولاسيما إنتاج السماد العضوي والوقود البديل.



وأوضح الحصرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم بحث دخول الشركات المتخصصة فى المعالجة والتخلص من المخلفات لمعالجة المخلفات المتولدة عن مراكز ومدن محافظة الشرقية، والتخلص الآمن عن طريق إدارة وتشغيل المدفن الصحي بالخطارة وبلبيس الذي تم إنشاؤه.



